Eidar (16) starter torsdagens renn i junior-VM

Alta IF-utøveren fikk nemlig den fjerde og siste plassen som han og Marius Solvik kjempet om. Det var Solvik som hadde de beste kortene på hånden da den norske troppen kom til Finland i forrige uke. Han gjorde det bra i de siste uttakingsrennene i Norge og viste stigende form før avreise. Eidar Johan har vært klart best av dem etter at de kom til nabolandet. Både på trening og ikke minst i de to COC-rennene har det lokale innslaget imponert stort.