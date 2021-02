Rekker trolig Vasaloppet

sport

Langløpsspesialisten Andreas Nygaard fra Talvik har ikke gått et skirenn siden han fikk frostskader på fingrene i La Diagonela i Sveits for tre uker siden. Dette var sesongens første renn i Visma Ski Classics. I stedet for å jakte nye pallplasser i langløpssirkuset har 30-åringen vært hjemme i Tromsø, der han etter beste evne har tatt det rolig slik at sårene har fått gro. Det har fungert ganske bra.