Avlyser hele sesongen

sport

Med alle restriksjonene som breddeidretten har måtte tåle i år er det ingen stor overraskelse at også fylkets innebandyspillere opplever tøffe dager. Tidligere år har lag som Alta innebandyklubb, HF Innebandy (Hammerfest), Kautokeino IL, Karasjok innebandyklubb og flere andre lokale lag møttes i seriespill på vinteren. Men koronapandemien har gjort det umulig å opprettholde aktiviteten i klubbene, og for en tid tilbake ble det bestemt at hele denne sesongen legges på is.