Starter egen cup for juniorløperne i Nord-Norge

– De nordnorske kretsene er glad for å kunne tilby et godt alternativ til den avlyste norgescupen for juniorene, skriver Finnmark, Troms og Nordland skikrets i en pressemelding.

– Skiforbundet har avlyst den ordinære norgescupen for juniorer av hensyn til smittevern i forbindelse med pandemien. De nordnorske kretsene har i tiden etter jobbet i tett dialog for å se om det er mulig å få til et godt alternativ i nord. Vi er derfor glad for at vi nå kan offentliggjøre at det blir arrangert en nordnorsk cup i langrenn til vinteren, fortsetter de.

Det blir tre cuphelger. Første runde arrangeres i Nordland. Runden skal gå i Fauske, 23. - 24. januar med Fauske IL som arrangør.

– I samarbeid med Accountorkontorene i Nord-Norge og Sparebank1 Nord-Norge, og arrangørklubbene Fauske IL, Alta IF og Kilkameratene og Medkila Skilag vil det bli arrangert tre cuphelger, en i hver krets, for juniorene i nord. Vi håper samtidig disse rennene blir så spennende at også seniorene vil delta selv om det ikke blir en egen cup for dem, fastslår arrangøren.

Alta IF er arrangør for den andre runden. Den går av stabelen 20. - 21. februar på Kaiskuru skistadion. Her skal det være sprintrenn i fristil for alle på lørdag og 10/15 kilometer klassisk fellesstart på søndag.

Finalen blir under nordnorsk mesterskap i Troms 18. - 21. mars, som arrangeres av IF Kilkameratene og Medkila Skilag. Her blir det det vanlige rennprogrammet for NNM, med korte distanser fredag og lange distanser lørdag, som blir selve finalen.