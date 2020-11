Tomas blir BUL-sjef

sport

Da BUL rykket ned fra 1. divisjon i 2018 hadde Odd-Inge Johansen for lengst bestemt seg for at dette var hans siste sesong som hovedtrener i klubben. Han ble erstattet av Terje Falsen og Atle Hansen, som har ledet bossekopingene de to siste årene.

Breddeidretten ble rammet hardt da koronaviruset kom til Norge, noe som blant annet gikk ut over BUL-damene. Etter mange måneder med usikkerhet og utsettelser ble det til slutt bestemt at 2. divisjon damer ikke fikk spille noen seriekamper denne sesongen. Falsen og Hansen fikk dermed ikke den avskjeden de selv ønsket og strengt tatt hadde fortjent. Etter det A-sporten erfarer hadde duoen en svært høy stjerne innad i spillergruppa.

Høyt utdannet trener

Nå melder BUL at de har funnet en meget dyktig erstatter for Terje Falsen og Atle Hansen. Tomas «Hula» Johannesson, som både har trent BULs herrelag og vært assistenttrener i Alta IF, har takket ja til å overta som ny hovedtrener for BUL-damene. Svensken har de siste årene vært trener for Rafsbotns herrelag.

– Vi er veldig glade for at «Hula» har takket ja. Han er en svært kompetent trener som har øverste trenerutdanning fra Sverige - alle fire steg. Han har vært trener på alle nivå i Sverige for damelag, inkludert øverste nivå. Han var trener da KIF Örebro rykket opp til øverste nivå, Damallsvenskan i 2003 og sørget for at de ble svenske mestre i innendørsfotball samme år. I 2003 var han med da det svenske landslaget for kvinner fikk sølv i VM, opplyser Lone Synnøve Hegg, som er medieansvarlig for BULs damelag.

Vil jobbe med nye talenter

Allerede i desember tar Johannesson fatt på oppgaven.

– Jeg har mye erfaring fra toppnivå, så jeg vet hva som kreves når det gjelder utvikling av spillere. Vi må blant annet jobbe med tilslag på ballen og få spillerne sterke i kroppen. Det er også viktig å få opp hurtigheten. Det må vi jobbe mye med, kommenterer «Hula».

Det er ventet at teamet rundt Johannesson kommer på plass i løpet av få dager.

– Vi skal legge opp til gode treningskamper før oppstart av sesongen, og arbeide med å få en helhet rundt laget. Det er mange elementer som spiller inn når man skal prestere på sitt beste. Vi må få frem jente- og damefotballen enda mer – det fortjener de, mener Johannesson bestemt.

– Jeg tar jobben fordi damefotballen er viktig for Alta og Finnmark. Det finnes mange unge talenter, og jeg ønsker å utvikle og hjelpe dem som ønsker å nå toppfotballen i Norge. De mer erfarne spillerne er også utrolig viktige. Jeg er klar for å bidra for laget, avslutter han.