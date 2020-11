Avsluttet reisen der den startet i 2002

sport

For en måned siden hadde Altaposten er større sak om Tom Egil Olsen, som etter 19 år og 250 kamper i 1. divisjon hadde bestemt seg for at denne sesongen ville bli hans siste.

– Perfekt avslutning

Olsen hadde et håp om å få gå på linja i oppgjøret mellom Tromsø og Ranheim i sin siste kamp, og altaværingen fikk innvilget ønsket av fotballforbundet. Lørdag satte han punktum for en lang og innholdsrik karriere som assistentdommer på nesthøyeste nivå i Norge.

– 19 år som assistentdommer i Norges nest høyeste divisjon. Tenke seg til. Jeg har vært så heldig og privilegert at jeg har fått lov til å reise rundt i Norge for å drive på med det jeg synes er aller gøyest. Fått meg venner og vært på plasser jeg sikkert aldri hadde kommet meg uten dømmingen. Har opplevd så mye flotte ting. Også fikk jeg lov til å avslutte der alt startet, Tromsø - Tollnes i 2002. Siste kamp var Tromsø - Ranheim. Jeg fikk kamp sammen med Rune Kjørstad, Jan Morten Tennøy og Geir Oskar Isaksen. Perfekt for min del, skriver Olsen på Facebook.

Takker for støtten

– Totalt over 250 kamper er vinket. Det er selvfølgelig vemodig, men helt rett å gi seg nå for min del. Jeg avsluttet med flagget til topps. Takk for alt og takk til alle som bryr seg. Det betyr veldig mye, skriver han avslutningsvis.

Tromsø vant kampen 3-0 etter scoringer av Jostein Gundersen, Runar Espejord og Kent-Are Antonsen.