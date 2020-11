Tre av disse Alta IF-legendene skal trene BUL neste sesong

sport

Foran 2020-sesongen offentliggjorde BUL at Rune Stamnes, Martin Overvik og Vegard Braaten skulle utgjøre herrelagets trenerteam. Dessverre fikk verken trenertrioen eller spillerne vist hva de er gode for. Koronapandemien satte en effektiv stopper for seriespill i 4. divisjon i år, og restriksjonene gjør det fremdeles umulig for aktørene på dette nivået å spille kamper. Faktisk må spillerne som er eldre enn 20 år fortsatt holde avstand på trening, så man kan trygt slå fast at annerledesåret 2020 har ødelagt mye for breddeidretten.