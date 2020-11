Koronatrøbbel for Snorri – ventet forgjeves i bilen

sport

Nordlys skriver at Einarsson ble sittende i bilen gjennom hele prologen fredag. Dermed ryker hele helgens konkurranse.

Den islandske landslagsløperen er født i Alta og har bodd i Tromsø i mesteparten av sitt voksne liv. Han konkurrerte for Bossekop Ungdomslag i ungdomstiden.

– Det er koronakaos her. Det er jævlig spesielt. Det er så innviklet, sier en frustrert Einarsson til Nordlys like etter at han hadde stått over sin start på fredagens sprint.

Det er en positiv koronatest på den islandske landslagstreneren Vegard Karlstrøm fra Langfjorden som er bakgrunnen for startnekten.

Karlstrøm testet positivt på den første testen da han ankom Finland, på samme måte som Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Ifølge Nordlys betale Norge 15.000 kroner for muligheten til ekspressbehandling av den påfølgende kontrolltesten. Island skal ikke ha blitt informert om det var en mulighet. De kjørte på med en standard B-test.

– Det det norske landslaget har, som ikke vi ble tilbudt, er ekspressbehandling. De har analysert i 48 timer her og er fortsatt ikke ferdige. De ble ikke ferdige før jeg skulle starte, så derfor fikk jeg ikke starte, forteller en frustrert Einarsson.