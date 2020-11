Strøm og Krogh får sjansen på Lillehammer

sport

Opprinnelig skulle det blitt arrangert verdenscuprenn i langrenn, hopp og kombinert på Lillehammer 4.- til 6. desember. Men på grunn av den usikre virussituasjonen i Norge ble det bestemt at disse konkurransene må flyttes til 2021.

Det var dårlige nyheter for blant andre Alta-jenta Anna Odine Strøm og de øvrige kvinnelige skihopperne, som veldig gjerne ville komme i gang med sesongen. De har fått utsatt verdenscupåpningen med over en måned som følge av at både Lillehammer-rennene og de to verdenscuprundene i Japan i januar enten er utsatt eller avlyst.

Etterlengtet konkurransehelg

Tirsdag ettermiddag fikk imidlertid Strøm & co oppløftende nyheter. Norges skiforbund har bestemt at det i stedet for verdenscup skal arrangeres nasjonale renn på Lillehammer samme helg. Det betyr at de får gjennomført en etterlengtet konkurransehelg før jul.

– Vi er glade for at vi sammen med Lillehammer Olympiapark og de lokale helsemyndighetene på så kort tid har klart å organisere konkurranser med Norges beste utøvere i langrenn, hopp og kombinert med de smitteverntiltakene som er nødvendig. Arrangementet vil, slik det ble på Beitostølen foregående helg, bli gjennomført i tråd med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak som nasjonale og lokale helsemyndigheter anbefaler, sier arrangementssjef Terje Lund.

Kopierer Beitostølen-programmet

Dette er også gode nyheter for Finn-Hågen Krogh og de andre norske toppløperne i langrenn som ikke fikk plass i den norske troppen som skal konkurrere i kommende helgs verdenscuprenn i finske Ruka.

Krogh fikk ikke plass i troppen Skiforbundet tar med Sindre Bjørnestad Skar og Didrik Tønseth til Finland.

– For langrennsløperne blir programmet en kopi av sist helgs arrangement på Beitostølen. Det legges opp til tre konkurranser på rappen med sprint, 15 kilometer klassisk og 15 kilometer fri teknikk, opplyser Norges skiforbund.

Også landslagsutøverne som stiller til start i verdenscupåpningen i Finland skal konkurrere på Lillehammer.