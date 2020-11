Tonje klar for cupfinale

sport

Tonje Pedersen ble i høst hentet fra Kolbotn til LSK på lån ut sesongen. Altaværingen hadde et håp om å vinne seriegull i år, men LSK rotet bort for mange poeng og er ute av gullkampen én runde før slutt. Vålerenga, Rosenborg eller Avaldsnes blir seriemester denne sesongen.

Har tidligere vunnet U19-NM

Dermed ble helgas semifinale i cupen en svært viktig affære for Pedersen & co. Hun fikk ikke sjansen fra start i denne matchen, men ble byttet inn rett før slutt.

LSK tok ledelsen da 16 minutter var spilt. Cathrine Emelie Dahlström slo et innlegg til Emilie Haavi som scoret på bakre stolpe. 20 minutter senere satt Thea Kyvåg ballen i tomt mål etter at Sandviken-keeper Sandra Stavenes bommet på et langt LSK-oppspill. Gjestene reduserte til 1-2 i andre omgang, men kom ikke nærmere.

Dermed kan Tonje Pedersen få muligheten til å sikre karrierens første gull i et norgesmesterskap for kvinner. Hun har tidligere vunnet gull i U19-NM med Grand Bodø. Det skjedde i 2013, da også Marja Sofie H. Hætta spilte på samme lag som Pedersen.

– Vi hadde jo lyst til å kjempe om gullet i serien, men nå blir det ikke medalje der. At vi er med i cupen er en gulrot å se frem til nå. I tillegg har vi Champions League, så nå får vi noen spennende kamper som betyr noe. Det er viktig, sier LSK-kaptein Emilie Haavi til NRK.

Møter Vålerenga i cupfinalen

I går ble det klart at Vålerenga blir LSKs cupfinalemotstander. De knuste Avaldsnes 4-0 i den andre semifinalen. Cupfinalen for kvinner spilles 13. desember.

– Det var en fin kamp. Vi fant ikke rommene vi skulle i starten, men gjorde endringer og etter det ble det veldig bra, sier Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen til NRK.

Nå venter en liten pause før Oslo-klubben skal spille om gullet både i Toppserien og NM.

– Vi skal rense hodene og sørge for at vi har mentalt og fysisk overskudd, sier treneren om ukene som kommer.

Tonje Pedersen var ikke tilgjengelig for kommentar mandag formiddag.