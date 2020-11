Krogh fikk ikke plass i troppen

sport

Seieren på 15 kilometer klassisk på Beitostølen lørdag sendte Mikael Gunnulfsen (27) rett til verdenscupåpningen i Ruka kommende helg.

Gunnulfsen var helt overlegen på den klassiske 15-kilometeren, og da ble det mer enn vanskelig å unngå ham i troppen for landslagstrenerne Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen. 27-åringen fra Skien i Telemark har to verdenscupstarter fra før. På femmila i Holmenkollen sist vinter gikk han inn til en sterk 8.-plass. I 2016 ble han nummer 33 i klassisksprinten i Drammen.

17 av de 20 utøverne som skal til verdensåpningen i Finland, var forhåndsuttatte. Den siste herreplassen gikk til Sindre Bjørnestad Skar (28). Finn-Hågen Krogh, som gikk inn til 22. plass på fredagens sprint og ble nummer 20 på søndagens 15 kilometer fristil, må dermed følge rennene i Finland på TV. Det er usikkert når Krogh kan få en ny sjanse til å kjempe om verdenscuppoeng.

Ble slått ut i kvartfinalen Finn-Hågen Krogh må rette blikket mot søndagens 15 kilometer.

Maiken Caspersen Falla og Ragnhild Haga var tatt ut til i den opprinnelige troppen, men ingen av dem reiser. Haga har bestemt seg for at det er bedre at hun forbereder seg til videre konkurranse hjemme i Norge. Falla har problemer med rufsete luftveier, og i følge pressemeldingen til Norges Skiforbund tenker hun langsiktig og velger derfor å ikke stille i Ruka.

Anne Kjersti Kalvå, Hedda Østberg Amundsen og Mathilde Myhrvold kompletterer kvinnetroppen.

I Ruka-trippelen inngår klassisk sprint fredag, 15 kilometer klassisk lørdag og 15 kilometer jaktstart i fri teknikk søndag.