Ble slått ut i kvartfinalen

Fredag var det klart for første renn i den nasjonale sesongåpningen for Norges langrennsløpere. Det var sprint i klassisk stil som sto på programmet, og landslagsløper Finn-Hågen Krogh fra Tverrelvdalen sto på startstreken.

Krogh leverte en bra prolog på Beitostølen, der han noterte seg for 15. plass - ni sekunder bak vinner Johannes Høsflot Klæbo. Erik Valnes fra Bardufoss var bare 16 hundredeler bak trønderen.

Dessverre fikk ikke Finn-Hågen Krogh det helt til å stemme i sitt kvartfinaleheat. Han startet friskt, men havnet etter hvert et stykke bak de beste og hadde ingen mulighet til å kjempe om avansement. Han endte på femteplass i sitt heat, der Håvard Solås Taugbøl og Harald Astrup Arnesen ble nummer én og to. Even Northug endte på tredjeplass.

Krogh stiller også til start på søndagens 15 kilometer fristil. Med exit i kvartfinalen på sprinten må trolig Krogh klare en pallplass på søndag, eller i hvert fall være i nærheten, dersom han skal få sjansen til å konkurrere i neste helgs verdenscuprenn i finske Ruka.