– Jeg synes vi har hatt en sportslig god sesong, selv om vi naturligvis er skuffet over at vi ikke klarte opprykkskvalifisering i år. Vi hadde en reell sjanse, men klarte dessverre ikke å ta godt nok vare på den. Den følelsen kjenner vi alle på nå som sesongen er over. Men jeg har likevel lyst til å bli med videre. Det har vært moro å jobbe sammen med Vidar Johnsen, Bård Vegard Balto og de mange flotte spillerne vi har i klubben. Jeg håper at vi kan finne en løsning for 2021 som gjør det mulig å kombinere familieliv, min vanlige jobb ved siden av fotballen og rollen som assistenttrener, sier Andreas Markussen.