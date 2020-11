Satser stort på eSport

sport

– eSport er noe som virkelig fenger ungdommene og har slått seg enormt opp på verdensbasis. Også i Norge har interessen for eSport økt voldsomt de siste årene. Alta IF ønsker å være med på dette, og er nå i gang med å rekruttere spillere som kan tenke seg til å konkurrere for klubben. I første omgang er det snakk om deltakelse i fotballforbundets eSport-serie der utøverne kjemper om NM-tittelen gjennom fotballspillet «FIFA 21», sier Torgeir Ekeland og Kevin Larsen.