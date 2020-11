Lyn-treneren tar farvel med Lillegård & co

sport

På søndag spilles 2020-sesongens siste runde i Toppserien, og Lyns fotballdamer møter regjerende seriemester LSK på bortebane. Oslo-klubben har imidlertid ikke noe press på seg når de løper utpå kunstgresset i LSK-hallen. Lyn-damene sikret fornyet kontrakt i landets øverste divisjon da de slo Vålerenga 3-2 i forrige serierunde – en kamp der Alta-jenta Runa Lillegård ble den store helten med to scoringer som innbytter. Tonje Pedersens LSK har heller ikke så mye å spille for etter at de forsvant ut av gullkampen for et par serierunder siden. I år er det enten VIF, RBK eller Avaldsnes som tar gullet.

Kjemper om sjetteplassen

Mens Lyn-spillerne gjør seg klare til å spille sesongens siste kamp, forbereder klubbens hovedtrener Ole Johan Aas seg på et emosjonelt farvel med Lillegård & co. Aas har gitt beskjed at han ikke fortsetter som Lyn-sjef etter årets sesong.

– Jeg informerte spillerne om dette for et par uker siden. Etter det har vi vunnet tre strake kamper, så jeg angrer litt på at jeg ikke sa ifra tidligere, sa en lattermild Ole Johan Aas da A-sporten snakket med han tidligere denne uka.

– Det blir kjempevemodig å slutte som trener for disse jentene. Det er en super gjeng. Men vi sparer mimringen til etter kampen mot LSK. Nå tar vi i bruk skylappene og fokuserer fullt og helt på det som skal skje i LSK-hallen på søndag. Å kunne sikre en historisk sterk sjetteplass i Toppserien er veldig motiverende for både meg og spillerne.

Tørster etter flere fulltreffere

Runa Lillegård har scoret imponerende 16 mål på 27 kamper siden Aas tok over som hovedtrener foran 2019-sesongen. De fleste kom i fjor, da 19-åringen var på banen i 25 kamper. I år har hun kun spilt til sammen 32 minutter som innbytter fordelt på to kamper. Likevel har hun notert seg for tre fulltreffere. Lillegård håper å kunne pynte ytterligere på den imponerende statistikken på søndag.

– Jeg føler at jeg har lagt inn en god søknad om spilletid. Trolig blir det litt rullering på laget ettersom vi allerede har berget plassen, men jeg vil tro at jeg får noen minutter som innbytter. Jeg har veldig lyst til å avslutte sesongen på en god måte, sier Lillegård, som ennå ikke er frisk nok etter skadeavbrekket til å spille en hel kamp.