Avlyser Alta IFs to siste kamper i sluttspillet

sport

Torsdag ettermiddag kom det en beskjed fra Norges fotballforbund om at flere kamper i sluttspillet i PostNord-ligaen avlyses.

I avdeling 1, der Alta IFs fotballherrer holder til, er det kun Skeids gjenstående kamper mot Fredrikstad og Brattvåg som skal spilles. Det betyr at kommende lørdags kamp mellom Alta IF og Hødd i Finnmarkshallen er avlyst. Også neste helgs bortekamp mot Tromsdalen er kansellert.

– Det er klart hvem som skal rykke opp og spille kvalifisering, så da mener vi at det er unødvendig å reise rundt og spille treningskamper med den smittesituasjonen vi har nå, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til NTB.

Alta IFs sportslige koordinator Aleksander Johansen bekrefter dette overfor A-sporten.

– Sesongen er over for vår del, kommenterer Johansen.

Han forteller at klubben i formiddag ble informert om at en avlysning av de gjenstående kampene kunne bli en realitet. Et par timer senere hadde NFF besluttet å avslutte sesongen for lagene som ikke har noen muligheter til å rykke opp.

– Det er kjedelig, men vi har full forståelse for hvorfor NFF velger å gjøre dette, sier Johansen.

Han og de andre i Alta IF-administrasjonen holdt på å informere spillerne da A-sporten tok kontakt.

– Vi var veldig innstilte på å avslutte sesongen på en ordentlig måte. Guttene har gledet seg til å møte Hødd i Finnmarkshallen, der målet var å klinke til med seier i årets siste hjemmekamp. Det hadde vært artig med en skikkelig opptur etter noen tunge uker. Også for ungguttene som ikke har spilt så mye tidligere i år var det synd at det ikke blir noe av de to siste kampene. De hadde veldig lyst til å vise seg frem, forteller han.

Divisjonsforeningen, som representerer klubbene i 2. divisjon, støtter opp om beslutningen.

– Ut fra sånn smittesituasjonen er nå og anbefalingene som foreligger fra myndighetene, har vi bestemt at disse kampene termineres. Hødd skulle for eksempel vært i Alta, og der er det oppblomstring, sier leder Kari Lindevik til NTB.

– Dette handler om å være med å ta samfunnsansvar og følge de anbefalingene som nå foreligger, sier hun videre.

Lindevik opplyser at årsaken til at Skeids kamper må gjennomføres som oppsatt, er at en Skeid-spiller skal sone kortkarantene i tiden som kommer. Dersom de to siste ordinære kampene hadde blitt avlyst, ville den aktuelle spilleren vært utestengt i det påfølgende kvalifiseringsspillet.

Skeid har allerede sikret seg annenplassen i sluttspillet og skal ut i kvalifisering om opprykk til 1. divisjon mot toerlaget i avdeling 2.

Dermed tar Skeid-turen vestover for å møre Brattvåg kommende helg.

– Brattvåg ønsker Skeid velkommen selv om de kommer fra rød sone, bekrefter Lindevik.

Kampene i 2. divisjon avdeling 2 vil spilles etter planen kommende helg. Der har Bryne sikret seg opprykk, mens Vard Haugesund, Asker og Egersund fortsatt kjemper om opprykkskvalifiseringsplass.

NFF-direktør Fisketjønn opplyser at det vil bli tatt en ny vurdering rundt denne avdelingen etter kampene kommende helg. Dermed kan kamper i siste runde bli avlyst.