Tonje klar for semifinale

sport

Alta-jenta Tonje Pedersen er bare ett hinder unna cupfinale på Ullevaal stadion etter at LSK slo Rosenborg 1-0 i kvartfinalen i norgesmesterskapet for kvinner tirsdag kveld.

En tidlig scoring av Justine Vanhaevermaet etter hjørnespark ble kampens eneste. Tonje Pedersen startet på benken, men ble byttet inn etter 83 minutters spill og bidro til å sikre avansementet i de hektiske sluttminuttene.

– Dette var en sinnssykt deilig følelse. Det er lenge siden vi har vunnet en fotballkamp, så det smaker sykt deilig, sa LSK-spiller Emilie Haavi til NRK.

LSK har tatt bare ett poeng på sine fire siste seriekamper og hadde ikke vunnet siden september, om man ser bort fra straffeseieren over Lyn i norgesmesterskapet for en drøy måned siden.

– Vi har hatt samling i bånn. Det har vært noen skikkelig gode prater siste uke, og jeg følte på trening i går at energien var tilbake, fortsatte Haavi.

– Jeg er lettet og utrolig glad på jentenes vegne. Endelig fikk vi litt positiv energi. Vi ga jernet, og det var digg å få seieren, sa LSK-trener Hege Riise.

Hvem Tonje Pedersen & co møter i semifinalen er ennå ikke klart. I den andre kvartfinalen som ble spilt tirsdag vant Avaldsnes 1-0 over Arna-Bjørnar. Men en dommerfeil på overtid kan føre til at kampen må spilles på nytt. Det skal NFF ta stilling til etter at Arna-Bjørnar la inn protest.

De to siste kvartfinalene, Sandviken - Røa og Stabæk - Vålerenga, spilles onsdag kveld.