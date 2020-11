Samler løpsmiljøet i Nordlysbyen

sport

Det er Kondis.no som selv skriver dette på sitt nettsted.

– Det var i september i år at primus motor i Alta IF Friidrett, Rolf Rantala, nevnte for løper og langrennsentusiast Mats Håpnes at de måtte prøve å samle løpsmiljøet i Alta. Kort tid etterpå var ei løpegruppe etablert i klubben. Samtidig opprettet de også Kondistreninga Alta, som skal ha felles trenerressurser og treninger sammen med løpegruppa til Alta IF. Bak Kondistreninga står organisasjonen Kondis som er en landsdekkende, ideell organisasjon som er opptatt av å spre treningsglede og informasjon om kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykling og triatlon. opplyser Kondis.no.

Med seg på laget har de fått Tine Klevstad som skal fungere som trener for løpegruppa sammen med Mats Håpnes.

– Målet er å samle løpemiljøet i Alta. Det er stor interesse for løping i Alta, og det er mange som løper, men de fleste løper hver for seg. Vi håper at denne gruppa skal bli et godt fellesskap for alle som løper her, sier Mats Håpnes.

Lavterskeltilbud

Det er gratis å være med i løpegruppa, og Mats understreker at gruppa skal være et tilbud for alle – både erfarne løpere og nybegynnere, unge og gamle, kvinner og menn.

– Dette er et lavterskeltilbud der det er helt i orden å være med selv om en ikke klarer å løpe sammenhengende i kilometer etter kilometer, forteller Mats.

– Når vi har intervalltrening blir det slik at alle trener i samme område selv om noen løper fort og andre sakte eller går. Det bidrar til å skape et løpefellesskap på tvers av kjønn, alder og erfaring. Vi har alle til felles er at vi ønsker å løpe for å komme i bedre form selv om forutsetningene er ulike, sier Mats, som forteller at det har vært deltakere fra seks til seksti år på treningene så langt.

– De fleste som er med er rundt 25-50 år, men det er også noen som er både yngre og eldre enn dette, sier han.

Tidligere langrennsløper

Mats Håpnes konkurrerte langrenn i ungdommen. Da var Tine, som nå deler treneransvaret med Håpnes og hennes mann Per Kåre Jakobsen, trenere for Mats.

– Jeg satset aktivt på langrenn fram til jeg ble 23 år. Da så jeg at jeg ikke var på det nivået jeg ønsket å være og valgte å legge opp. Seinere har jeg jobbet mye i utlandet, blant annet tre år i Albania, og da ble det ikke så enkelt å videreføre langrennstreningen. Løping er det imidlertid enkelt å drive med uansett hvor en bor. Der trenger vi jo kun et par sko så er en i gang, sier Mats.

Mats er en gift småbarnsfar med to barn i alderen ett og tre år, arbeider i Aker BP og ukependler til Trondheim. I helgene er han hjemme i Alta og kan engasjere seg i Kondistreninga Alta sammen med Tine og alle de andre. Nå satser de to på å samle alle løperne i Alta inn i en stor mosjonsgruppe. De er allerede godt i gang og har hatt alt fra fem til 20 deltakere på trening.

– Det blir spennende å se hva vi får til. Det ser lovende ut og jeg har et inntrykk av at folk har forstått at vi er en gruppe for alle, sier Mats.