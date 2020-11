La inn god søknad om mer spilletid

sport

Den unge angrepsduoen ble byttet inn etter 84 minutters spill, og brukte ikke lang tid på å markere seg på Fredrikstad stadion. Aleksander Kjellmann fintet seg fint forbi et par FFK-forsvarere og ble lagt i bakken innenfor 16-meteren. Pål Even Heggelund plukket opp ballen, la den til rette på straffemerket og satte den sikkert i mål bak hjemmelagets sisteskanse.

Dessverre ledet Fredrikstad 2-0 på dette tidspunktet, så scoringen fikk ingen betydning for kamputfallet. Men det er ikke umulig at det positive innhoppet åpner for flere sjanser i de to gjenstående kampene mot Hødd hjemme og Tromsdalen borte.

Alta-guttene startet sluttspurten for sent Serievinner Fredrikstad ble for sterke for Vidar Johnsens menn.

– Jeg er veldig godt fornøyd med det Aleksander og Pål Even presterte på lørdag. Det var et godt innhopp for dem begge. Aleksander har vært veldig god på trening og fortjente å få sjansen. Også Pål Even ligger i vannskorpa med tanke på spilletid, så det er artig at de tok såpass godt vare på denne sjansen, sier Alta IFs hovedtrener Vidar Johnsen.

Gjør endringer på laget

Alta IF tapte 1-2, mens Hødd bare klarte 1-1 hjemme mot Brattvåg. Da Skeid slo Tromsdalen 1-0 hjemme på søndag var det klart at Skeid er sikret andreplass og opprykkskvalifisering. Hødd, Alta og Kvik Halden er henholdsvis syv og åtte poeng bak Skeid når det gjenstår to runder av sluttspillet.

– Det er kjipt at opprykksmuligheten glapp, men vi er likevel innstilte på å gjøre jobben skikkelig og avslutte sterkt i oppgjørene mot Hødd og Tromsdalen. Guttene har lyst til å revansjere tapet på Høddvoll tidligere denne sesongen, og så venter lokalderbyet i Ishavsbyen som ingen har lyst til å tape. I mine øyne er begge disse kampene betydningsfulle. Det handler om å vise karakter selv om kampene ikke er avgjørende for hvem som rykker opp, sier Johnsen.

– Kan det bli større endringer på laget nå som opprykkstoget har forlatt perrongen?

– Noen endringer blir det garantert. Blant annet er Sondre Laugsand suspendert når Hødd gjester Finnmarkshallen på lørdag. Når det gjelder de øvrige plassene på laget vil mye av det som skjer på trening avgjøre hvem som får tillit. Det må presteres på treningsfeltet de neste to ukene.

Må koronateste spillerne?

Lørdagens 1-2-tap var Altas sjette tap i år. Alle har kommet i høst. Seks tap på de ni siste kampene ødela drømmen om opprykkskvalifisering. Tallene lyver ikke, men Vidar Johnsen er klar på at Alta har vært uheldige og har hatt en del marginer mot seg den siste tiden.

– Jeg vet at jeg gjentar meg selv, og jeg begynner å bli lei av å si det. Men nok en gang spilte vi en god kamp, og det hadde ikke vært noe å si på at vi hadde tatt poeng eller vunnet på lørdag. Vi hadde både stolpetreff og skudd i nettveggen. Det var mye positivt å ta med seg, foruten 10-15 minutter i første omgang der Fredrikstad kjørte oss skikkelig. Men vi justerte oss inn og leverte en solid bortekamp, fastslår Johnsen.

Også Alta-troppen får merke at det har blitt strengere smitteverntiltak den siste tiden.

– Vi har ingen hospitering nå, og må kanskje koronateste spillerne som er elever ved Alta videregående skole. Vi har bedt om tilbakemeldinger på dette.