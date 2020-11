Ragnhild gir ut ny Liverpool-bok

sport

– «Verdens beste Liverpool» er den ultimate fanboken for Liverpool FC-supportere i alle aldre, og særlig for de unge og håpefulle. Her møter vi lagets stjerner på hjemmebane, og vi blir kjent med spillerne, Klopp, supporterne, stemningen på Anfield, den berømte havnebyen og historien som har gjort Liverpool til et lag som handler om mye mer enn fotball. Boka fokuserer på perioden fra Champions League-seieren i 2019 til det etterlengtede seriegullet endelig ble sikret for bare drøyt fire måneder siden. Samtidig blir vi minnet på at fotball handler om mye mer enn scoringer og seire, og betydningen av å være et lag som alltid holder sammen, skriver kommunikasjonssjef Raymond Vik i Kagge forlag i en pressemelding.

Rettet mot et ungt publikum

Navnet på Ragnhild Lund Ansnes sin nye bok er altså «Verdens beste Liverpool». Hun har tidligere gitt ut «Liverpoolhjerter», «Liverpoolhelter» og «Liverpoolkapteiner», samt skrevet Bruce Grobbelaars selvbiografi. Dette er altaværingens første bok spesielt rettet mot barn.

– Jeg har lenge hatt lyst til å skrive en barnebok. Jeg har reist mye rundt om i landet og snakket med barn om Liverpool i forbindelse med mine boklanseringer. Mange har skrevet skoleoppgaver basert på bøkene mine. Derfor synes jeg det var artig å skrive en bok for unge lesere, men jeg tror boka også treffer et voksent publikum like bra, sier Lund Ansnes til supporternettsiden Liverpool.no.

– Dette er en bok som handler om å ikke la seg knekke av motgang, og jeg håper at livshistoriene til Liverpool-spillerne kan inspirere mange unge til å tåle motgang i livet, fortsetter hun.

– Superstjerner mot alle odds

I boka serverer hun livshistorien til åtte sentrale Liverpool-spillere, pluss manager Jürgen Klopp. Spillerne det dreier seg om er Alisson, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino. I tillegg har hun også skrevet miniportretter av James Milner, Divock Origi, Georginio Wijnaldum, Joël Matip, Joe Gomez og Alex Oxlade-Chamberlain.

– I «Verdens beste Liverpool» ønsker Lund Ansnes å vise leserne menneskene bak superstjerne-imagene, og den forteller – både til trøst og inspirasjon – at alle må takle hindringer og tåle motgang for å nå Drømmen med stor D. Også for tilsynelatende vellykkede stjerner har veien til toppen vært lang – det er mye som kreves for å bli blant de beste i verden. Boka har mange eksempler på Liverpool-spillerne som ble superstjerner mot alle odds, men som var målbevisste til det ekstreme, avslutter Raymond Vik.