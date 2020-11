Fikk ja fra Alta IF. Nå starter sponsor- og spillerjakten

sport

I oktober i fjor skrev Altaposten en artikkel om 11-åringen Edvin Taj Andersen, som skulle flytte fra Bergen til Alta. Unggutten hadde blitt hekta på amerikansk fotball, men fant fort ut at det ikke fantes et slikt tilbud i Nordlysbyen. Så han og mora Farhat Taj tok kontakt med lokalavisa for å finne ut om det var interesse for å starte opp en «ny» idrettsgren i Alta. Det angrer de ikke på.