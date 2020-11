Scoret i storseier

sport

Onsdag ettermiddag og kveld ble mesteparten av den 25. serierunden i OBOS-ligaen spilt. Oppgjørene Grorud – Strømmen og Sandnes Ulf – Stjørdals-Blink ble utsatt på grunn av positiv koronatest hos en Grorud-spiller.

I Trondheim vartet Ranheim opp med en overbevisende 5-0-seier hjemme mot Jerv. Kaptein Mads Reginiussen ga hjemmelaget ledelsen etter tolv minutter. Michael Karlsen økte til 2-0 etter en drøy halvtime, mens Erik Tønne gjorde 3-0 tidlig i annen omgang. Barnebarnet til Nils Arne Eggen, Christian Eggen Rismark, stanget inn 4-0 med 18 minutter igjen av kampen, mens Ole Sæter fastsatte sluttresultatet til 5-0 rett før slutt.

Også serieleder Tromsø vant på onsdag. De møtte bunnlaget Kongsvinger hjemme på Alfheim, og TIL-guttene måtte virkelig slite for å sikre tre poeng. Først etter 88 minutters spill fant hjemmelaget veien til nettmaskene ved Kent-Are Antonsen. Målet ble kampens eneste. Magnus Andersen var ikke i TIL-troppen. Gustav Severinsen, som var på lån i Alta IF i fjor, var ubenyttet reserve for Tromsø IL.

På Fosshaugane Campus møttes Sogndal og Lillestrøm. Begge lag kjemper om opprykk, og det var gjestene fra Lillestrøm som gikk seirende ut av toppoppgjøret. Finske Kaan Kairinen scoret kampens eneste mål etter syv minutter. Altaværingen Tom Egil Olsen var en av assistentdommerne i denne matchen.

Tromsø IL og Lillestrøm har fått en luke til Sogndal og Ranheim i kampen om de to plassene som gir direkte opprykk. TIL topper med 52 poeng. Lillestrøm følger på andreplass med 48 poeng, men de har spilt én kamp mindre enn de øvrige topplagene. Skulle de tape denne har fortsatt Sogndal og Ranheim en liten mulighet til å ta de igjen. Sogndal har 44 poeng, mens Mads Reginiussen har 43 poeng.

I bunnen klinket Øygarden til med en sterk 2-1-seier borte mot Raufoss. De tidligere Alta IF-spillerne Brage Berg Pedersen og Kyle Spence fikk henholdsvis 45 og 21 minutter som innbytter for Øygarden, som klatret forbi Kongsvinger på tabellen. De er fortsatt under streken, og har fem poeng opp til Grorud på kvalikplass.