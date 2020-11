Jubel i Lyn-leiren

sport

Runa Lillegårds Lyn stakk av med seieren i det svært viktige bunnoppgjøret borte mot Røa sist helg, noe som gjør at de med sikkerhet unngår direkte nedrykk i år. 3-1-seieren førte Lyn opp på 15 poeng, mens tabelljumbo Røa ble stående med åtte poeng.

Med bare to serierunder igjen kan de ikke ta igjen Lyn selv om de skulle vinne sine to siste kamper. Lillegård, som nylig gjorde comeback etter et langvarig skadeavbrekk, var ubenyttet reserve for Lyn. Den tidligere Alta IF- og BUL-spilleren scoret ett av målene i 4-0-seieren over Arna-Bjørnar for knappe tre uker siden, men er fremdeles ikke hundre prosent frisk i kneet.

En annen altaværing i Toppserien kan imidlertid ikke føle seg like trygg. Eline Hegg spilte 80 minutter da Kolbotn tapte 0-1 borte mot Sandviken sist helg, noe som betyr at Hegg & co fortsatt er på kvalikplass i Toppserien. De er fire poeng foran Røa.

Kolbotn møter LSK hjemme og Røa borte i sine gjenstående kamper. Tonje Pedersen, som er utlånt fra Kolbotn til LSK, kan altså risikere å sende sin egen klubb ned i 1. divisjon. LSK er ute av gullkampen etter at de tapte 2-4 borte mot serieleder Vålerenga sist helg. Ett poeng skiller Vålerenga og Rosenborg i den svært spennende innspurten i Toppserien.

Lyn møter Vålerenga hjemme og LSK borte i sine to siste kamper, så Runa Lillegård & co risikerer å havne i kvalik hvis Kolbotn vinner en match.

I 1. divisjon kvinner har fremdeles Oda Lillegård og Hønefoss en sjanse til å kapre andreplassen som gir opprykkskvalik. Stabæk har allerede sikret seriegull og direkte opprykk til Toppserien. Hønefoss slo Medkila 2-1 sist helg, og er bare to poeng bak toer Medkila når det gjenstår to serierunder.

Også Øvrevoll Hosle er med i denne fighten. De har like mange poeng som Hønefoss, og marginalt bedre målforskjell enn Lillegård & co. Alta-jenta var i likhet med søsteren Runa ubenyttet reserve sist helg. HBK møter Åsane borte og KIL/Hemne i sine siste seriekamper.