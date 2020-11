sport

Reginiussen har tidligere gitt uttrykk for at denne EM-kvalifiseringen kom til å bli hans siste. Altaværingen ønsket å avslutte landslagskarrieren med et sluttspill, men den muligheten forsvant da Norge tapte playoffkampen mot Serbia for tre uker siden.

A-sporten forsøkte å få en kommentar fra Tore Reginiussen etter Serbia-kampen, men fikk ikke svar. Nettavisen Nidaros har imidlertid fått en bekreftelse fra 34-åringen om at han nå gir seg på landslaget.

– Det er korrekt. På tide å slippe yngre krefter til nå, skriver Reginiussen i en sms til Nidaros.

Landslagssjef Lars Lagerbäck tok i dag ut troppen som møter Israel, Romania og Østerrike. Reginiussen var av naturlige årsaker ikke blant de 25 uttatte spillerne.

Reginiussen blir dermed stående på 31 landskamper for Norge. Han har også 29 aldersbestemte landskamper på samvittigheten.