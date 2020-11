sport

Med seier ville Alta IF overtatt andreplassen i PostNord-ligaen avdeling 1. I stedet ble det tap, noe som betyr at Vidar Johnsens mannskap er hele fem poeng bak Skeid når det gjenstår tre kamper i sluttspillet. Alt tyder på at Alta-guttene nå har rotet bort årets opprykksmuligheter.