Slo knockout på Altas opprykksdrøm

Alta - Skeid 0-1:

Lørdag var det klart for toppoppgjør mellom Alta IF og Skeid i Finnmarkshallen. Hjemmelaget trengte en seier for å ta igjen de to poengene Skeid var foran Alta-guttene før helgas match, mens gjestene fra Oslo var ute etter å revansjere 1-3-tapet tidligere denne sesongen. Med uavgjort ville begge lag forsatt være godt med i kampen om andreplassen som gir opprykkskvalik.

Alta IF startet best og produserte et par halvsjanser, men det var Skeid som kom til den største sjansen. En god redning av hjemmelagets sisteskanse Grzegorz Flasza hindret imidlertid baklengsmål. I slutten av første omgang fikk Vegard Braaten en stor mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen. Men goalgetteren klarte ikke å presse skuddet under tverrliggeren, og dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Etter hvilen var det igjen Alta IF som styrte det meste, men Skeid var farlige på kontringer og holdt på å straffe Alta-guttene ved et par anledninger. Etter 77 minutters spill falt avgjørelsen da gjestenes toppscorer Johnny Per Buduson raget høyest på en corner. Alta-keeper Flasza fikk en hånd på ballen, men klarte ikke å holde den ute. Hjemmelaget jaget en utlikning i sluttminuttene, og var nære ved flere anledninger. Blant annet vartet Skeid-målvakt Idar Nordby Lysgård opp med en kjemperedning på et velplassert Mathias Dahl Abelsen-frispark.

På overtid fikk Skeid-spiller David Hickson Gyedu se det røde kortet etter å ha slått til Alta IF-kaptein Mats Frede Hansen etter en duell som førte til knuffing og generelt dårlig stemning blant spillerne på begge lag. Men gjestene holdt unna og sikret seg tre svært verdifulle poeng i opprykkskampen. De er nå fem poeng foran Alta IF når tre av seks sluttspillkamper er unnagjort. Alta IF kan i teorien klare andreplassen, men må vinne mot Fredrikstad (borte), Hødd (hjemme) og Tromsdalen (borte), og er i tillegg avhengig av hjelp fra andre.

Alta IF stilte med følgende lag:

Grzegorz Flasza - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Sondre Laugsand, Hans Norbye (Niklas Antonsen fra 65. min.) - Håvard Nome (Svein-Ove Thomassen fra 71. min.), Morten Gamst Pedersen, Christian Reginiussen - Magnus Nikolaisen, Vegard Braaten, Mathias Dahl Abelsen

Fredag vant serievinner Fredrikstad 4-2 over Kvik Halden på bortebane. Brattvåg - Tromsdalen spilles på søndag.