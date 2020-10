Avlyser samling – prøver å finne lokal løsning

sport

Etter planen skulle skiløperne fra Finnmark satt kursen for Finland for å gjennomføre den tradisjonsrike treningssamlingen i Saariselkä om ikke så lenge. Langrennsfamilien i nord har gjort denne samlingen til en kjent og kjær tradisjon, men akkurat det bryr ikke covid-19 seg så mye om. Finland er for øyeblikket rødt, og finske myndigheter slipper dermed ikke noen som helst over grensa. Den meget populære treningssamlingen skulle gå av stabelen fra onsdag 11.- til søndag 15. november.