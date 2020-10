Anna tok NM-bronse

sport

Fredag kveld ble norgesmesterskapet i hopp normalbakke arrangert i Midtstubakken i Oslo. Silje Opseth var best i kvinneklassen etter svev på 102,5 og 98,5 meter. Hun slo Eirin Kvandal med 4,2 poeng. Sistnevnte landet på 101 meter i finaleomgangen, men fikk svakere karakterer enn Opseth.

Anna Odine Strøm fra Alta IF hopp og kombinert tok bronsen. Rennet gikk uten hoppstjernen Maren Lundby, men det er ventet at hun blir klar til verdenscupstarten i desember. Tidligere i år ble det kjent at Lundby har fått jumpers knee.

Fredagens NM-renn skulle egentlig gått i Lillehammer i mars, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Norges Skiforbund jobbet for å ha mesterskapet i stor bakke, men manglende TV-tid skrinla planene.

Helgens NM inneholder en ny øvelse: blandet lagkonkurranse. Den går av stabelen lørdag.

Granåsen i Trondheim arrangerer NM i stor bakke 19. januar.