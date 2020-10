– Det har blitt vitset om snittalderen, men i en kamp som denne skal ikke den undervurderes

sport

– Det har jo blitt vitset mye om snittalderen til Alta i år, men i en kamp som denne (Alta - Skeid på lørdag red.anm.) skal ikke den undervurderes. Det er en voldsom rutine i dette laget, og mange av dem har erfaring fra å spille store og viktige kamper. Bare det å ha en spiller med rutinen til Morten Gamst Pedersen i troppen kommer til å være gull verdt når alt skal avgjøres. Du skal ikke se bort ifra at det blir de gamle gutta som kan le til slutt, skriver oddsetter Adrian Haugskott i NordicBet i en pressemelding.

– Ren opprykksfinale

Etter at Fredrikstad sikret seriegull og direkte opprykk til OBOS-ligaen forrige helg handler det nå kun om hvem som stikker av med andreplassen i avdelinga. Foran helgas sluttspillkamper leder Skeid med to poeng ned til Alta, Hødd og Kvik Halden. Men det er ifølge NordicBet de gule og blå fra nord som er oddsfavoritter til å ta sølvet.

Fikk hjelp av TUIL Opprykkshåpet lever i beste velgående for Alta IFs fotballherrer.

– Det er fryktelig jevnt, men vi mener at Alta har en liten fordel ettersom de skal spille på hjemmebane mot Skeid i neste kamp. Dette blir fort en ren opprykksfinale som vil legge føringen for veien videre. Vinner Alta den kampen, er mye gjort for å sikre andreplassen, forteller Adrian Haugskott, som jobber med odds for tippeselskapet.

Vant forrige oppgjør

Oslo-laget er i god form og står med syv seire og kun ett tap på sine siste åtte kamper. Tapet kom dog i Finnmarkshallen, og NordicBets oddssettere tror det kan gi en psykologisk fordel for Alta.

– Alta lå under 0-1 til pause, men slo voldsomt tilbake og vant 3-1. Det er nok en kamp som begge lag husker godt. For Alta blir det viktig å ta med seg selvtilliten fra det oppgjøret inn mot lørdagens kamp, sier Haugskott.

NordicBet har satt oddsen til 2,35 på at Alta tar sølvet. Det er marginalt lavere odds enn Skeid på 2,40. Så følger Hødd på 6,00 og Kvik Halden på 7,00.

Høyt spenningsnivå

Alta IF-trener Vidar Johnsen setter neppe penger på at laget hans tar andreplassen. Men han legger ikke skjul på at han har veldig lyst til å lede Alta-guttene i opprykkskvalik i månedsskiftet november desember. Og gjerne ytterligere to kamper etter det.

– Det er jo derfor vi holder på med dette. Vi har lyst til å vinne de gjenstående kampene. Men akkurat nå er det bare én match som jeg er opptatt av, og det er toppoppgjøret hjemme mot Skeid i morgen. I et sluttspill som dette er det ingen vits å se for langt fram, kommenterer Johnsen, som innrømmer at spenningsnivået er høyt dagen før Altas nestsiste hjemmekamp i sluttspillet.

– Vi gleder oss, og det er klart at vi er spente. Det blir nok en spennende kamp for alle involverte parter, smiler Johnsen.

Tror hallen kunne vært fylt opp

Tre Alta-spillere er usikre foran lørdagens storkamp.

– Dag Andreas Balto og Øyvind Veseth Olsen har vært småsyk denne uka, men prøver seg på trening i dag. Felix Adrian Jacobsen er fremdeles et usikkert kort. Han har trent én gang denne uka, så får vi se hvordan det ligger an i ettermiddag. Ellers er alle friske og raske, forteller Johnsen.

– Hva tenker du om at bare 200 tilskuere får sett en så viktig kamp fra tribuneplass?

– Det er dessverre sånn det er, og vi får ikke gjort noe med det. Men jeg skulle gjerne sett at situasjonen var annerledes. Jeg tror at vi kunne fylt hallen i morgen. Publikum har etter min mening fått bra valuta for inngangspengene i år, selv om marginene ikke alltid har gått i vår favør. Jeg håper at våre fans liker måten vi spiller fotball på denne sesongen, smiler Alta IF-bossen.