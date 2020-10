Klaus tar vare på Alta IFs fremtidige stjerner

sport

39 år gamle Klaus Pettersen har tilbrakt mange år som assistenttrener og spillerutvikler i klubber som Alta IF, Lyn, Strømsgodset, Kolbotn og Vålerenga. Foran 2019-sesongen ble han ansatt som ny hovedtrener i HIF/Stein, men hjerteproblemer gjorde at altaværingen måtte trappe ned og gi fra seg ansvaret for Hammerfest-klubbens herrelag i 3. divisjon.

Jobber gratis

Pettersen bestemte seg for å flytte hjem til Nordlysbyen, og det tok ikke lang tid før Alta IF var på banen. De ønsket å forsterke trenerteamet på A-laget og rekruttene med en person som kunne gi klubbens fotballtalenter ekstra tett oppfølging. Pettersen har også fungert som en samtalepartner for hovedtrener Vidar Johnsen og hans assistent Andreas Markussen.

– Min viktigste oppgave er nok å følge opp ungguttene. Det handler om å gi konstruktive tilbakemeldinger som kan hjelpe dem å utvikle seg videre. I tillegg observerer jeg og kommer med innspill på trening og i kamp. Jeg skraper nok mer på overflaten i denne rollen enn jeg ville gjort som trener, assistent eller spillerutvikler, men det er morsomt å være involvert. Jeg trives godt, kommenterer Pettersen, som gjør dette ved siden av sin ordentlige jobb som veileder i Nav.

– Dette er noe jeg gjør helt og holdent på frivillig basis – det er ikke noe lønn involvert. For meg er dette en fin mulighet til å få brukt mine egne kunnskaper og holde trenerferdighetene ved like. Jeg var veldig mye involvert i sommer, så har det vært litt til og fra den siste tiden, forteller han.

Lite spilletid for ungguttene

Han startet i «jobben» rett etter seriestarten hjemme mot Tromsdalen i sommer. Klubben hadde da hentet inn veteranene Morten Gamst Pedersen og Hans Norbye, og det er også mange av de øvrige spillerne i troppen som har bikket 30 år. Det har derfor vært viktig å ha ekstra fokus på ungguttene som en dag skal ta over for Christian Reginiussen, Håvard Nome, Svein-Ove Thomassen, Magnus Nikolaisen, Vegard Braaten og Øyvind Veseth Olsen, for å nevne noen av klubbens aldrende stjerner. Men å spille seg inn på dette laget har vist seg å være en vanskelig oppgave.

Pål Even Heggelund og Marco Mauno Johannessen er de eneste av ungguttene som har fått børskarakter, altså spilt mer enn 30 minutter i årets sesong. For Heggelund skjedde det da han erstattet en skadet Brage Berg Pedersen tidlig i førsteomgangen i bortekampen mot Fløya, mens Mauno Johannessen fikk sjansen fra start hjemme mot Skeid.

– Det er flere av de yngste spillerne i A-lagstroppen som har stort potensial og kan ta steget opp. Nøkkelen er å jobbe tålmodig og gripe de sjansene man får. Men jeg skjønner at man kan bli litt frustrert slik det har vært i år. Kamptrening er viktig, og uten spill på rekruttlaget i 3. divisjon har nok 2020 vært svært vanskelig for en del av ungguttene. Heldigvis har juniorene fått spilt noen kamper, sier Pettersen, som mener at det også er noen fordeler med dette.

– Man har fått være en del av en treningsgruppe som holder et veldig høyt nivå. Det er mye å lære av de rutinerte spillerne i gruppa, og det handler om å utnytte denne sjansen på best mulig vis. Det er ikke mange på dette nivået som får muligheten til å lære av spillere som har erfaring fra Premier League, landslaget og Eliteserien, kommenterer Pettersen.

Føler seg i fin form

I tillegg til Heggelund og Mauno Johannessen har lovende spillere som Hikmat Nazari, Jørgen Brandser Hammari, Trym Suhr-Stamnes og Aleksander Kjellmann fått noen korte innhopp. Førstnevnte har nå flyttet sørover. Tom Emaus fikk mye spilletid i treningskampene før koronapandemien gjorde sitt inntog, og har vært på benken i en del kamper. Han har imidlertid ikke fått spilletid i serien.

Trym Suhr-Stamnes og Aleksander Kjellmann fikk sjansen til å trene med Alta IF siden BUL ikke fikk gjennomført seriespill i 3. divisjon i år på grunn av koronapandemien. Duoen ble senere spilleberettiget for klubben, og har altså fått et par minutter som innbyttere.

Om Klaus Pettersen fortsetter i rollen han har tatt på seg i år er usikkert. Men han synes det er givende å jobbe med en så spennende trenings- og prestasjonsgruppe.

– Fotball har alltid vært min store lidenskap, og jeg synes at det er moro å være en del av dette flotte teamet. Jeg har alltid hatt en sterk tilknytning til fotballen, og føler at det på mange måter er som en familie. Så lenge helsa holder ser jeg ingen grunn til å trappe ned. Jeg har hatt noen tilbakeslag underveis, og blir nok nødt til å operere på nytt om noen år. Men motgangen har gjort meg sterkere og bedre rustet til å møte nye utfordringer i livet, så det er ikke bare negativt. Jeg får på mange måter prøvd ut mine tanker om mental trening på meg selv før jeg lærer det bort til andre, smiler han.

Spennende innspurt

Med fire gjenstående kamper i sluttspillet har Alta IF en etterlengtet sjanse til å rykke opp i 1. divisjon. Fredrikstad sikret seriegullet forrige helg, men andreplassen er innen rekkevidde. Alta-guttene har to poeng opp til Skeid, som er neste motstander.

– Jeg føler at man har en veldig god mulighet til å bli nummer to. Hva som skjer etter det er helt åpent. Kvalikkamper lever sitt eget liv, så da er det bare å gi gass. At Fredrikstad nå er oppe tror jeg nok er en fordel når Alta møter dem. Hødd viser svakhetstegn etter en veldig sterk periode, og jeg tror at Kvik Halden er litt i oppløsning. Så den aller vanskeligste oppgaven er etter min mening Skeid hjemme til helga. Den matchen blir utrolig viktig, fastslår Pettersen.