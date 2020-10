Fikk hjelp av TUIL

sport

Alta IF, som hadde spillefri denne helga, fikk hjelp av Tromsdalen i kampen om andreplassen. TUIL har ingen mulighet til å klare opprykkskvalik selv, men klinket til med en meget sterk 3-2-seier hjemme mot Hødd. Dermed har Alta IF og Hødd fremdeles lik poengsum (29 poeng). Vidar Johnsens mannskap har én kamp til gode på laget fra Ulsteinvik.

I helgas andre kamp i sluttspillet i PostNord-ligaen avdeling 1 vant Skeid 3-1 hjemme mot Kvik Halden. Dermed overtok Skeid andreplassen. Kvik Halden ble i likhet med Alta IF og Hødd stående med 29 poeng etter denne runden. Alta IF skal møte Skeid og Hødd hjemme, samt Fredrikstad og Tromsdalen borte.

I den tredje og siste sluttspillkampen denne runden ble det klart at Fredrikstad rykker opp i 1. divisjon etter et tre år langt opphold på nivå tre i norsk fotball. FFK rykket ned til 2. divisjon i 2017, og til tross for storsatsing er det blitt tre sesonger på nivå tre. Men søndag ble opprykket til 1. divisjon sikret med en knusende 6-0-seier over Brattvåg. Det utløste full jubel på Fredrikstad stadion.

– I dag var vi så påskrudd at ingenting kunne stoppet oss. Jeg er imponert over gutta. Vi kjente på det lille trykket og nervøsiteten. Vi har vært gode i hele år, sa trener Bjørn Johansen til Fredriksstad Blad.