Tonje nominert til rundens mål i Toppserien

Tonje Pedersen er lånt ut fra Kolbotn til LSK Kvinner, og altaværingen var i startoppstillingen da fjorårets cup- og seriemester møtte Avaldsnes hjemme i LSK-hallen sist fredag.

Etter 23 minutters spill fikk hun ballen, vartet opp med et strålende mottak, driblet seg forbi en spiller med en fin finte og dro seg innover i banen før hun klinket til fra 20 meter. Skuddet var hardt og suste i mål via tverrliggeren.

Pedersens flotte scoring var en av tre fulltreffere som ble nominert til rundens mål i Toppserien. Også Rosenborgs Sara Kanutte Fornes og Røas Linn Huseby er aktuelle kandidater. Målene kan sees her. Pedersen er kandidat nummer tre. Det er også mulig å stemme frem din favoritt.

Dessverre for Pedersen og LSK var ikke den nydelige scoringen nok til å ta poeng mot Avaldsnes. Gjestene scoret tre ganger og vant 3-1. Det betyr at LSK nå er fire poeng bak serieleder Vålerenga, som spilte uavgjort 1-1 hjemme mot Rosenborg på søndag. VIF er ett poeng foran RBK og Avaldsnes, mens LSK er nummer fire når det gjenstår fire serierunder.

Lyn-spiller Runa Lillegård gjorde for øvrig comeback etter langvarig skadeavbrekk sist helg, og hun bidro til en sterk og viktig 4-0-seier hjemme mot Arna-Bjørnar. Lillegård ble byttet inn etter 77 minutters spill og scoret kampens siste mål to minutter på overtid.

Eline Hegg var tilbake i startoppstillingen til Kolbotn i sist helgs hjemmekamp mot Klepp. Kampen endte 2-2, noe som betyr at både Kolbotn og Lyn har 12 poeng. Lyn har for øyeblikket dårligst målforskjell av disse to lagene, og ligger på kvalikplass. Røa er under nedrykksstreken med åtte poeng.