sport

Søndag var det klart for sluttspillkamp mellom Alta IF og Kvik Halden i Finnmarkshallen. Christian Reginiussen ga hjemmelaget ledelsen, men gjestene slo tilbake og ledet 3-1 før Reginiussen reduserte rett før pause. I andre omgang scoret Vegard Braaten og Magnus Nikolaisen for Alta IF. Men på overtid fant gjestene igjen veien til nettmaskene, og oppgjøret endte 4-4.