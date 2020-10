sport

Selvtilliten var på topp etter seieren borte mot Brattvåg for en drøy uke siden. Det var en helt perfekt start på sluttspillet for Alta IFs fotballherrer. Søndag var det klart for den første hjemmekampen i jakten på opprykk til 1. divisjon, og det var Kvik Halden som gjestet Finnmarkshallen. Det ble et fartsfylt og målrikt oppgjør som verken spillere eller tilskuere kommer til å glemme med det aller første.