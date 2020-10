sport

Fotballkretsen er 100 år i år, og det skulle egentlig feires i storstilt skala. I stedet ble 2020 et år fylt av utfordringer, permitteringer og avlyste kretsserier. Daglig leder Roger Finjord er skuffet over at breddefotballen på seniornivå ble ofret, men har ingen problemer med å finne lyspunkter.