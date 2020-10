24 spillere kjemper om plass i startelleveren

sport

Søndag er det klart for den første av tre hjemmekamper i sluttspillet for Alta IFs fotballherrer. Med 3-2-seier borte mot Brattvåg sist helg har Vidar Johnsen og hans mannskap et fantastisk bra utgangspunkt foran de fem gjenstående kampene. Alta-guttene har bare ett poeng opp til Hødd på andreplass. Laget som ender som nummer to skal som kjent spille opprykkskvalik mot toeren i PostNord-ligaen avdeling 2 senere.