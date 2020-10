Fylkets største fotballtalenter samles i Kirkenes

sport

Finnmark fotballkrets arrangerer kretssamling for gutter og jenter født i 2005 og 2006 denne helga. Samlingen går av stabelen i Kirkenes. I gutteklassen er det tatt ut seks spillere fra Alta IF og BUL. Dette er Runar Ek Esjeholm, Magnus Opgård, Isak Hunsdal Falsen, Odin Bjørnå-Larsen, Peder Brekke og Morten Lyng-Kristensen.

Også Tobias Vonheim Norbye var tatt ut, men han har meldt forfall.

Totalt er det 20 gutter fra Alta IF, BUL, Bjørnevatn IL, HIF/Stein, Honningsvåg Turn, IL Nordlys, IL Norild, Kirkenes IF, Porsanger IL og Hesseng IL som er tatt ut.

Også på jentesiden er det mange talentfulle altaværinger som skal i aksjon. Dette er Alta IF-jentene Runa Krempig, Andrea Isaksen, Selma Olsen, Vilja Toft og Astri Toft, samt Nora Pernille Hindenes Ingilæ og Alexandra Lund Martnes fra naboklubben BUL. Også Kautokeino-jenta Lajla K. Triumf skal vise seg frem for spillerutvikler Odd Inge Johansen og hans team.

I likhet med guttene er det totalt 20 jenter som er tatt ut.

– Gratulerer med uttaket. Klapp deg selv på skuldra, du har gjort en god jobb. Dette er et steg videre for deg til å nå nye mål. Vi har to veldig spennende kretslag, to lag som skal representere Finnmark på en god måte. Kom som du er, vær deg selv som spiller og menneske. Slipp deg løs og vær en stor versjon av deg selv fra første sekund. Vi gleder oss til å møte deg, skriver kretsen.

Samlingen starter fredag ettermiddag og avsluttes søndag.