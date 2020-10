Vegard slo hardt tilbake etter fem målløse kamper

sport

Fredrikstad fikk en tøff start på sluttspillet med tap hjemme mot Hødd. Men FFK har fremdeles ti poengs forsprang, så det skal godt gjøres at de roter bort førsteplassen som gir direkte opprykk til OBOS-ligaen. For lagene som jager bak er det andreplassen det handler om. Laget som blir nummer to møter toeren i PostNord-ligaen avdeling 2, og den er denne muligheten Hødd, Kvik Halden, Alta IF og Skeid er på jakt etter. Allerede etter den første runden i sluttspillet er Brattvåg og Tromsdalen mer eller mindre ute av opprykkskampen. De har henholdsvis 10 og 11 poeng opp til Hødd på andreplass. Vidar Johnsens mannskap er bare ett poeng bak Hødd.