sport

Lørdag ble de første kampene i årets sluttspill i PostNord-ligaen spilt, og Alta IFs fotballherrer møtte Brattvåg på bortebane. Scoringer av Vegard Braaten (2) og Morten Gamst Pedersen sørget for at gjestene fra Finnmark vant 3-2. Alta-guttene er ett poeng bak Hødd, som for øyeblikket innehar andreplassen. Fredrikstad leder fortsatt serien med god margin.