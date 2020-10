Gikk seirende ut av femmålsthriller

sport

Brattvåg - Alta 2-3:

Lørdag var det klart for de første kampene i sluttspillet i PostNord-ligaen avdeling 1. Hødd slo Fredrikstad 3-1 tidligere på dagen, så Alta IFs fotballherrer trengte tre poeng for å holde andreplassen innen rekkevidde. Vidar Johnsens mannskap møtte Brattvåg på bortebane i første kamp, og det ble en svært spennende affære.

Vegard Braaten ga gjestene fra nord ledelsen med et fint hodestøt etter 24 minutters spill. Bare fire minutter senere skrudde Morten Gamst Pedersen inn et frispark og økte til 2-0. Men på overtid av overtiden i første omgang reduserte Sondre Sandnes Beite slik at stillingen var 1-2 til pause.

Vegard Braaten har ikke scoret på en stund, men klinket til med sin andre nettkjenning for dagen da kampuret viste 57 minutter. Da så det ut som at Alta IF hadde god kontroll på matchen. Men hjemmelaget reduserte nok en gang ti minutter senere, og igjen var det Sandnes Beite som var målscorer.

Nå har dere sjansen. Grip den! – Etter noen sesonger i «ingenmannsland» er dette den beste opprykksmuligheten Alta har hatt på mange år, mener Altapostens sportsjournalist.

Dermed ble det en spennende avslutning på matchen. Men Alta-guttene forsvarte seg bra og sikret tre svært viktige poeng i kampen om opprykk til OBOS-ligaen. Alta IF er fortsatt bare ett poeng bak Hødd på andreplass. Fredrikstad topper tabellen ti poeng foran Hødd.

Den siste kampen i første sluttspillhelg spilles på søndag. Da møtes Kvik Halden og Tromsdalen.

Altas neste kamp er hjemme mot Kvik Halden søndag 18. oktober.