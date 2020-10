Mathias ga Norge nytt håp

sport

Norge - Serbia 1-2

Da Serbia var i ferd med å trygge avansement og 1-0-seier, dukket innbytteren med fortid i Alta IF opp.

Mathias skjøt knallhardt i lengste hjørne og utlignet til 1-1 mot opplagte Serbia. Dermed ble det ekstraomganger. Normann, som til daglig spiller i russiske FK Rostov, imponerte stort da han kom inn som innbytter.

Serbia produserte massevis av store sjanser, men klarte altså ikke å avgjøre etter ordinær tid. I første ekstraomgang gikk de imidlertid fortjent opp til 2-1 og den ledelsen holdt de ut kampen. De vant fullt fortjent.

Det betyr at EM er over for Norges vedkommende.

Tore Reginiussen spilte 90 minutter, men fikk problemer mot slutten av ordinær tid og ble byttet ut før ekstraomgangene.