sport

Lørdag møttes Alta IF og Vålerenga 2 i Finnmarkshallen. Gjestene fra Oslo vant 2-1 etter straffescoringer av Fredrik Holmé. Morten Gamst Pedersen scoret for Alta IF. Dette var siste kamp i grunnspillet. Kommende helg spilles den første av seks kamper i sluttspillet i PostNord-ligaen.