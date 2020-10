Flyttes ned som midtstopper?

sport

Torsdag ble det klart at Sondre Laugsand er klar for Alta IF. Nyervervelsen kan få sin debut allerede når Alta IF møter Vålerenga 2 på lørdag. Øyvind Veseth Olsen sliter med en lyskeskade, mens Hans Norbye, som var Mats Frede Hansens stoppermakker i forrige kamp, pådro seg rødt kort og må sone karantene.

Det er likevel mer sannsynlig at trenerteamet roterer litt på laget og venter litt med å la Laugsand starte for sin nye klubb. 25-åringen trente med Alta IF for første gang i går. Etter det A-sporten erfarer er det aktuelt å bruke Håvard Nome som midtstopper på lørdag. Nome har tidligere spilt både høyre- og venstreback, men brukes som oftest på midtbanen.

– Sondre er en spiller som vi har fulgt over tid. Vi har fått gode referanser, og han både styrker troppen og er i «rett» aldersgruppe. Jeg er veldig godt fornøyd med at han valgte å komme hit. Om han starter i morgen ønsker jeg ikke å si så mye om, men han er med i troppen, sier Alta IF-trener Vidar Johnsen til A-sporten.

– Er det aktuelt å bruke Håvard Nome som midtstopper i morgen?

– Alt er aktuelt, ler Johnsen.

Tar ikke lett på Vålerenga 2

Det er i hvert fall gode sjanser for at Mathias Dahl Abelsen får spilletid. Felix Adrian Jacobsen er ute med skade på ubestemt tid, mens Dag Andreas Balto er usikker.

– Mathias er kamprusten, men har vært god på trening. Vi satser på å gi han sjansen i morgen.

Han nekter å ta lett på motstander Vålerenga 2 selv om A-laget har kamp samme dag.

– De har jo noe å spille for. Hvis resultatene går deres vei kan de klare syvendeplassen. Det er dessuten en talentfull spillergruppe med masse kvalitet, så vi må ta dette dødsseriøst for å ta tre poeng, avslutter han.

Alta - Vålerenga 2 har avspark lørdag klokken 15.00. Radio Alta følger oppgjøret med studiosending både før og etter kampen. Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm kommenterer også selve oppgjøret. Sendingen på Altaposten.no starter klokken 14.00.