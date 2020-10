sport

Med bare tre NM-runder er årets norgesmesterskap i rallycross svært amputert. Det hjelper heller ikke at flere av Bjørn Terje Heggelis konkurrenter har valgt å stå over disse løpene. Altaværingen trives med å kjempe i toppen, men synes ikke en pallplass er like gjevt når en del av de beste ikke deltar.