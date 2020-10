sport

Onsdag ettermiddag kom regjeringa med lettelser i koronatiltakene for deler av breddeidretten. De åpner opp for normal kontakttrening for personer over 20 år fra mandag 12. oktober, noe som er spesielt gode nyheter for de som spiller håndball på nivået under toppidretten. Breddefotballen har som kjent allerede kastet inn håndkleet og gitt opp årets sesong.