Alta IF henter «ny» Laugsand til klubben

sport

Simon Laugsand signerte for Alta IF foran 2019-sesongen. Skader gjorde at venstrebacken fikk deler av sesongen ødelagt, men det ble 15 kamper i den gule og blå trøya før partene skilte lag da kontrakten gikk ut ved årsskiftet.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Simons tre år yngre bror, Sondre Laugsand, blir Alta IF-spiller. Han er også forsvarsspiller. 25-åringen hentes fra divisjonskollega Senja, der han har 120 kamper på samvittigheten. Senja har ingen mulighet til å klare en plass blant de syv beste i år, og er ferdige med sesongen etter lørdagens hjemmekamp mot Eidsvold.

– Vi har behov for en stopper med bra fysikk. Sondre er en regional gutt i fin alder som også har et ønske om å være spillende. Det passer oss bra i forhold til måten vi ønsker å spille fotball på. I tillegg er han en ledertype som har vært kaptein i Senja over tid, sier hovedtrener Vidar Johnsen til Alta IFs nettside.

Både Sondre og Simon Laugsand var på banen da Alta IF slo Senja 4-1 i Finnmarkshallen tidligere i år.

Etter det A-sporten kjenner til har Laugsand skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2021-sesongen. Han kan få sin debut allerede når Alta IF møter Vålerenga 2 på lørdag. Øyvind Veseth Olsen sliter med en lyskeskade, mens Hans Norbye, som var Mats Frede Hansens stoppermakker i forrige kamp, pådro seg rødt kort og må sone karantene.

Mathias tilbake til Alta, har signert ut 2021 Teknisk sterke Mathias Dahl Abelsen blir igjen å se i Alta-trøya.

Tidligere denne uka ble det klart at midtbanespiller Mathias Dahl Abelsen kommer «hjem». Også han er blitt enig med Alta IF om en avtale ut neste år.