Øker til 600 tilskuere, men ikke for Alta IF

Onsdag kunngjorde regjeringen at det blir noen lettelser for idretten. Blant annet åpner de for inntil 600 tilskuere på fotballkamper og andre utendørsarrangementer fra 12. oktober.

Dessverre for Alta IFs fotballherrer, som spiller sine hjemmekamper i Finnmarkshallen, vil grensen på 200 mennesker innendørs fortsatt gjelde. Alta-guttene har enn så lenge fire hjemmekamper igjen denne sesongen. Først den siste grunnspillkampen mot Vålerenga 2 kommende lørdag, deretter tre hjemmekamper i sluttspillet.

Skulle Vidar Johnsens mannskap klare andreplassen i avdelinga vil det også bli kvalik-kamp hjemme og borte mot toer i avdeling 2, og eventuelt opprykkskvalik mot laget som ender på 14. plass i OBOS-ligaen. Også her spilles det hjemme- og bortekamp.

Kulturminister Abid Raja (V) fortalte at man fortsetter med forsiktig gjenåpning for å se an utviklingen før man åpner opp mer. De 600 menneskene som tillates på en utendørsarena, må fortsatt være inndelt i kohorter på inntil 200 personer.

– Vi har satt 12. oktober som oppstartsdato for å gi kommunene tid til å forberede seg. Kommunene må følge med og stenge ned dersom det kommer smitteutbrudd, sa Raja.