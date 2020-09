Mathias tilbake til Alta, har signert ut 2021

sport

Etter et halvt år i Bergen og med ni kamper for Øygarden er «den lille teknikeren» fra Sortland tilbake i Nordlysbyen, melder Alta IF på sine hjemmesider. Ifølge klubben vil han utgjøre en solid forsterkning for trener Vidar Johnsen og det øvrige Alta-laget.

Sportslig koordinator Aleksander Johansen er godt fornøyd:

– Vi har ønsket oss Mathias tilbake til Alta egentlig helt siden han forlot Skeid i fjor sommer. Nå klaffet det endelig og vi er glade for at han endelig er tilbake hos oss, sier Johansen.

Hovedtrener Vidar Johnsen er også glad for signeringen:

– Mathias en nordnorsk gutt med bra alder, 26 år gammel, og har signert ut 2021. Vi kjenner han godt, og vi gleder oss til å få brukt hans kompetanse i de siste kampene denne sesongen. Ikke minst er dette et signal om at vi ønsker å bygge et slagkraftig lag uansett inn mot sesongen 2021. Dette er god investering av klubben, sier Johnsen.

Når han skal beskrive spilleren sier Johnsen at Dahl Abelsen er en kreativ spiller med temperament.

Mathias fikk 77 kamper og 17 scoringer for Alta i årene 2014 til 2017, før han dro videre til Tromsdalen, Skeid, Mjølner og etter hvert Øygarden i OBOS-ligaen i starten av denne sesongen.

– Det føles godt å få han hjem hit. Etter å ha reist litt rundt omkring kan det være fint for Mathias også å komme til et miljø som kjenner han godt og som bryr seg om han.

– Til slutt må vi få takke en supersupporter og ekstern støttespiller for hjelp til å få Mathias til Alta ut 2021, sier Johnsen.

Dahl Abelsen kom til Alta i dag, tirsdag, og blir med i oppkjøringen mot lørdagens kamp mot Vålerenga 2.