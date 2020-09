BUL-jentene sprudlet i sesongens første seriekamp

sport

Det er utfordrende tider for breddeidretten, som fremdeles må forholde seg til én meters avstand på trening for de som er 20 år og eldre. Det gjør det umulig å spille kamper på seniornivå. Alta IFs håndballherrer vet for eksempel fortsatt ikke når de får starte seriespillet i allnorsk 2. divisjon.