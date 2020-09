Alta-talentene hylles av sjakklubbene i Tromsø og Sortland

sport

Sist helg ble sjakkturneringen «Blåbyen GP» arrangert på Sortland, og Alta sjakklubb var representert med to unge utøvere. Vinjar Hammari (14) deltok i B-klassen, mens 19-åringen Daniel Hoel Andersen konkurrerte i C-klassen.

Fem seire og to remis

Begge leverte mye flott spill og gode resultater i denne turneringen. Daniel Hoel Andersen klinket til med en sterk andreplass og kan se tilbake på en meget flott sjakkhelg i Nordland. Det var likevel Vinjar Hammari som imponerte aller mest.

– Alta sjakklubb har fått fram et stort talent i Vinjar. For knappe 14 dager siden ble det andreplass under Tromsøsjakken, men denne gang var det finnmarkingens tur å trone øverst på podiet. Vinjar har ikke mange årene bak seg som sjakkspiller, så det er virkelig fenomenalt det han har gjort på såpass kort tid. I løpet av helgen tok han fem seire og spilte to remis, skriver arrangør Sortland sjakklubb på sine nettsider.

Spår stor fremgang

Også skribent i Tromsø sjakklubb, Sven Wisløff Nilssen, omtaler den unge altaværingen med stor entusiasme og respekt.

– Vinjar Hammari har virkelig imponert mange på nettet med sitt kompromissløse angrepsspill og sin fryktløshet mot sterkere motstand. Alta-gutten har fylt 14 år, og i de to siste turneringene han har spilt – Tromsøsjakken og Blåbyen GP – så har han sust opp nær 100 elopoeng til sammen i langsjakk og en del i hurtigsjakk også. Livet leker for Vinjar, som spiller sikkert og kreativt over brettet og som er i en flott utvikling som sjakkspiller. Det blir spennende å se hva Alta-gutten, som begynte relativt sent med sjakk i forhold til sine unge konkurrenter i Tromsø, har å by på i årene som kommer. Jeg spår at han byr på stor fremgang og festsjakk i fortsettelsen også, er dommen fra Sven Wisløff Nilssen.

EM-deltaker fra Alta

Han lot seg også imponere av Hammaris klubbkompis Daniel Hoel Andersen.

– 19 år gamle Daniel fra Alta spilte mye overbevisende sjakk underveis og han slo til i langsjakken så det ljomet fra lokalet på Sortland og hele veien opp til Nordlysbyen. Ja, for Daniel vant rett og slett alle sine fire langsjakkpartier. Verken Birk på førsteplass med 6.5 av 7 eller Elias på tredjeplass med 5 av 7 kunne matche dette. Veldig hyggelig at Alta nå får opp nye spillere, skriver han.

Som ikke det var nok hadde Alta sjakklubb én utøver i aksjon i Oslo, der de norske deltakerne i europamesterskapet i sjakk for ungdom 2020 var samlet. Hele mesterskapet ble gjennomført på nett. Sofie Ratama ble hentet sørover for å forsvare de norske fargene, og hun konkurrerte i 14-årsklassen. Ingen av de norske rakk helt opp, men det meldes om mange gode prestasjoner. Alta-jenta tok 2.5 poeng. Det var første gang hun deltok i et europamesterskap.